Tatil bitti, Bodrum’da 1.5 milyonluk nüfus 900 bine düştü

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Bodrum’da geçiren vatandaşlar memleketlerine dönmeye başlayınca sahillerde gözle görünür bir sakinlik oluştu.

Kilometrelerce kuyruk oluşan trafiğin de kısmen rahatladığı görüldü. 5 katına çıkarak 1.5 milyona yaklaşan nüfus, bayram tatilinin bitmesiyle 900 bine kadar düştü. Turizmciler bu durumun normal olduğunu söyleyerek 2019 turizm sezonunu yakalamaya az kaldığını açıkladı.

Bodrum Turizm Otelciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Alişir Şahin, 1.5 milyona ulaşan nüfusun 900 binlere kadar düştüğünü belirterek “Bayramı çok güzel geçirdik. Yaklaşık 1.5 milyon yerli turist Bodrum’a akın etti. Şu anda 1 milyon ila 900 bin arasında bir nüfus var. Ağustos ve Eylül ayı rezervasyonları da çok güzel görünüyor” şeklinde konuştu.

Bodrum'da bir otelin genel müdürü Hakan Şamhal ise turist sayısında yüzde 15 bir düşüş olduğunu belirterek “Bodrum Bayram’da çok güzel geçti. Ağustos ayının ve Eylül ayının 15’ine kadar yoğun ve güzel bir sezon geçecek. Eğer bir aksilik olmazsa sezonun uzayacağını düşünüyorum. Pandemi bir sıkıntıya yol açmazsa Ekim ayı da güzel geçecek diye düşünüyorum" dedi.

Bir başka otelin işletmecisi Geylani Dursunoğlu çok yoğun bir bayram tatili geçirdiklerini belirterek, “Yoğun bir bayram dönemi geçirdik. Bodrum ve Ege bölgesinde Rusça konuşan ülkelerden gelen misafir sayısı çoğaldı. 2019 rakamlarını yakalamış vaziyetteyiz. Şu anda dikkat etmemiz gereken tek şey 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın gereğini yerine getirmek çünkü pandemi artışa geçmiş durumda” diye konuştu.

