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    Türkiye-İran sınırında inşa edilen duvar

    Van Valisi Bilmez: Türkiye-İran sınırının tamamına duvar örülecek

    © İHA / M. EMİN ARVAS - ŞÜKRÜ AKYÜZ - YILMAZ SÖNMEZ
    Türkiye
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    Van Valisi Bilmez, Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceğini belirtti.

    Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Van'ın Çaldıran ilçesindeki İran sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarını inceledi.

    İlgililerden bilgi alan Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı sınırından başlayarak 64 kilometrelik modüler duvar inşaatının devam ettiğini söyledi.

    'Yıl sonuna kadar 160 kilometre hendek kazılacak'

    Yıl sonuna kadar 64 kilometrelik duvarın yapımını bitirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bilmez, şu ana kadar duvarın 3.5 kilometrelik kısmının tamamlandığını ifade etti.

    Duvarın örüleceği 3 etapta da kazı ve dolgu çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bilmez, şöyle konuştu:

    "Bir taraftan da İran yetkilileriyle, duvarın örüleceği sahanın belirlenmesi konusunda ortak mutabakata varmak için çalışmalarımız devam ediyor. Birinci etapta mayınlı alanımızın mayın temizleme çalışmaları jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. Bölgeyi tamamen mayından temizleyeceğiz. Çünkü duvar imalatının yapılabilmesi için o sahanın temizlenmesi lazım. Bölgede sınır güvenliği için 2 yıldır hendek kazıyoruz. Derinliği 4, genişliği 4 metre olan hendek kazılıyor ve bu hendeklerin girişine jiletli tel çekiliyor. Şu ana kadar 110 kilometrelik hendek kazımı gerçekleştirildi. 30 kilometre hendek kazımı için de yüklenici firmalar sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir 30 kilometre kadar hendek kazımını da Valilik olarak biz gerçekleştireceğiz. Yıl sonuna kadar hendek uzunluğumuzu 160 kilometreye kadar çıkartacağız. Ayrıca sınırımızda jiletli tel takviyesi yapılıyor ve sınır hattında 58 gözetleme kulesi inşa ediliyor. 45 tane de haberleşme kulesi. Kulelere termal kamera, radar, sensör ve atış kontrol sistemi monte edilecek. Bunların belli bir kısmı tamamlandı. Yıl sonuna kadar bunlar da devreye alınmış olacak."

    'Takviye birlikler gönderildi'

    Sınır güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması için takviye birliklerin gönderildiğine dikkati çeken Bilmez, "Göç baskısının artması üzerine kara kuvvetlerimiz 2 keşif, 2 de komando bölüğü, zırhlı araçlarla birlikte bölgeye takviye etti. İçişleri Bakanlığımız da diğer illerden bu bölgeye 35 özel harekat timi 50 zırhlı araçla sınır hattında askeri birliklerimize yardımcı olmak üzere bölgeye yönlendirildi. Bunlardan 500'ü Çaldıran'da konuşlandırıldı, 250'si de Saray bölgesinde görev yapacak. Ayrıca burada sınır hattının hemen gerisinde sürekli devriye gezen, nöbet tutan jandarma ekiplerimize de Elazığ, Bingöl, Muş ve Kars'tan da 3 bölük bir tabur görevlendirildi. Onlarda bölgeye geldi yaklaşık 400 personel. Zırhlı araçlarıyla birlikte onlar da 2. hatta güvenliği sağlayacaklar. Ayrıca 200 korucu da bu hatta görevlendirildi. Asker ve jandarmalarla birlikte görev yapıyorlar. Sayın İçişleri Bakanımızın bölgeye gelmesiyle sadece sınır hattındaki köylerde sınır güvenliğinde kullanılmak üzere 500 korucu kadrosu tahsis edildi. İlana çıkıldı, alımların yapılmasının ardından sınırda görev yapmaya başlayacaklar" şeklinde bilgi verdi.

    '300 organizatör tutuklandı'

    Sınır güvenliğini için tüm kurumların seferber olduğunu, İHA ve SİHA'lardan da 24 saat esasına göre yararlandıklarını vurgulayan Bilmez, elde edilen görüntülerin ilgili birimlerce paylaşıldığını dile getirdi.

    Bilmez, geçen yıl yaklaşık 105 bin düzensiz göçmeni ya sınır hattında engelledikleri ya da içerde yakaladıkları bilgisini paylaşan Bilmez, şunları kaydetti:

    "Bu sene sınırda engellediğimiz ve yakalayıp hakkında işlem yaptığımız göçmen sayımız şu ana kadar 55 bini geçti. Aslında bu sene maruz kaldığımız göçmen sayısı geçen seneden fazla değil ama toplumsal duyarlılık bu sene daha fazla. 2019'dan önce Van'ın her yerinde göçmen görme imkanı vardı ama 2019'un temmuz ayından itibaren Van içinde düzensiz göçmenlere müsaade edilmiyor. Son zamanlarda özellikle jandarma ve polisimiz 'şok evleri' dediğimiz göçmenlerin saklandığı yerler takip ediliyor ve bunların büyük kısmı yıkıldı. Sadece 2021 yılında 783 organizatör hakkında işlem yapılmış ve bunların 300'e yakını tutuklanmıştır. Geçen yıl, yıl boyunca toplam işlem yapılan organizatör sayısı 599, bu sene 7 ayda işlem yapılan organizatör sayısı 783. Geçen sene insan kaçakçılığı yapanların katalog suçlar kapsamına alınmasıyla tutuklama imkanı getirildi. Bu işimizi kolaylaştırdı ama hala cezalar caydırıcı boyutta değil. Cezaların caydırıcı olması gerekiyor."

    Önceki yıllarda yapılan sigara kaçakçılığının son dönemlerde göçmen kaçakçılığına dönüştüğünü ifade eden Bilmez, "2020'de 2 milyon paket civarında kaçak sigara ele geçirilirken, bu sene 7 ayda 480 bin paket sigara ele geçirildi. Kaçakçılık tamamen göçmen kaçakçılığına kaydı. Bunun için sınır güvenliğimizi üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığını önleyebilmek için bütün birimlerimiz seferber olmuş ama ciddi bir göçmen baskısının bölgede olduğu hepimizin malumu" dedi.

    Van'ın İran'a olan sınırının tamamına duvar örüleceğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

    "64 kilometrenin yıl sonuna kadar bitmesini öngörüyoruz. Ama 63 kilometrelik bir ihale hazırlığı da var. Bu sene içinde ihale edilmesini bekliyoruz. 295 kilometrelik sınırımızın tümünün duvarı önümüzdeki yıllar içinde örülecek. Iğdır ve Ağrı tarafında duvar örme işi hemen hemen bitti. Van ve Hakkari de duvar örülüyor. 64 kilometrelik bölümün inşaatı devam ediyor. 63 kilometrelik kısmı da ihale edilirse yer teslimini yaparız. Sisli, görüntü alınamayacak anlarda göçmenler dere yataklarından İran'daki köylerden buradaki köylere aktarılıyor. Birliklerimiz buraları kontrol altında tutuyor. Dere yataklarında geçişlerin olabileceği yerlere hendek kazılıyor, jiletli tel çekiliyor. Daha önce İran'la sınırımız karakollar ve kulelerde nöbet tutma şeklinde muhafaza ediliyordu. Fiziki sistem olarak sadece jiletli tel vardı. Ama 2019'dan bu yana önemli çalışmalar yapıldı. Yavaş yavaş çalışmaların sonuçlarını almaya başlayacağız. Birliklerimiz güçlendiriliyor, takviye birlikler gönderiliyor hem de fiziki önlemler artırılıyor. Bir yıl içinde 76 lego ve monoblok kule kuruldu. 28 kulenin kurulumu devam ediyor. 44 karakolumuz var. İhtiyaç olan yerlerde karakol ve kule desteği veriliyor. Sınırın namus olduğu bilinciyle 24 esasına göre görev yapıyor arkadaşlarımız ve teknolojik imkanları da en üst seviye de kullanıyor. İran tarafında da eskiyle kıyaslandığında karakol ve yol yapımı konusunda da bir artış olduğunu görüyoruz."
    Etiketler:
    Göçmen, Türkiye, Türk, İran, Van
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