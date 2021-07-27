Bursa'da dağcılar yaz ortasında buz tüneli buldu

Kış turizminde olduğu kadar yazın da ziyaretçi akınına uğrayan Uludağ’da bir grup dağcı 50 metre uzunluğunda buz tüneli buldu. Buz tünelinin içinden geçen dağcılar o anları belgeledi.

Bursalı bir grup dağcı göller bölgesine yaptıkları gezi sırasında, bölgenin yüksek kesimlerinde yaklaşık 50 metreye yakın buz tüneli buldu. Yaz ortasında olmasına rağmen halen erimeyen buz tünelinden geçen dağcılar ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını belirtti.

'Kar ve buz yapısı güven veriyordu'

40 yıldır Uludağ’ın birçok bölgesine yürüyüş yaptığını söyleyen Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk, “Üç kişi Çayırlıdere Gölü yakınlarında yürüyüş yapıyorduk. Her zaman geçtiğimiz yolumuzu biraz değiştirince burada farklı bir kar buz kütlesi ile karşılaştık. Merak edip içine girdiğimizde karanlık bir tünel ilgimizi çekti. Fenerle aydınlatarak tünel içinde yürüyüşümüzü sürdürdük. Uzakta ışığı görünce tünelin çıkışının olduğu kanaatine vardık ve devam ettik. Tünelin kar ve buz yapısı güven veriyordu. Bu değerlendirme sonucunda tünelden geçmeye karar verdik” dedi.

'Böyle bir oluşuma ilk kez şahit oluyoruz'

Yıllardır Uludağ’da gezdiğini ve bugüne kadar böylesine bir buz tüneli ile karşılaşmadığını ifade eden Şentürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaz mevsiminin ortalarına gelmemize rağmen böylesine özel bir oluşumun, kar, buz olarak varlığını sürdürmesi karşısında çok heyecanlandık. Arazide yaptığımız inceleme sonucunda rüzgarla süpürülen yığma kar kütlesinin bugüne kadar kalabilmesinin nedeni arazi yapısından kaynaklanmakta olduğunu gördük. Güneş ışınlarını etkili bir şekilde görmüyor. Tamamen kuzeye bakan, kanalı andıran akarsu yatağı, karların erimesini engelleyici bir mevkide yer alıyor. Daha evvel akarsular üzerinde birçok kar köprüsü görmeye alışığız. Ancak böyle bir oluşuma ilk kez şahit oluyoruz.”