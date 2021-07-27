MHP Esenler İlçe Başkanı Yılmaz, görevinden istifa etti

MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz, Twitter hesabından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Yılmaz, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Allah’ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin birbirinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bugüne kadar devam ettiğim MHP Esenler İlçe Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ediyorum. Her alanda Milliyetçi/Ülkücü Hareket adına mücadelem son nefese kadar sürecektir. Liderimizin, Teşkilatımızın emrinde olmaya, Turan coğrafyasında ki soydaşlarımızın şerefli var oluş saflarında."
1-) Allah’ın selamı üzerinize olsun çok kıymetli Dava arkadaşlarım, ailem, büyüklerim, küçüklerim, Esenlerimizde bize destek veren kıymetli yol arkadaşlarımız, Esenlerimizin bir birinden değerli insanları, yıllarca şerefle lekelemeden, kirletmeden bu güne kadar devam ettiğim— Suat Yılmaz🇹🇷🇦🇿 (@suatyilmazmhp) July 26, 2021
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