Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı sonrasında bugün sabah saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlar için önlem alma amacıyla Rize’de olası sel, toprak kayması gibi risklere karşı kriz masası kuruldu.

Rize Valisi Kemal Çeber’in başkanlık yaptığı kriz masası toplantısına AFAD Eğitim Daire Başkanı Nalan Aydın, Rize Vali Yardımcıları Bayram Sağır, Sedat Sezik, kurum müdürleri ve AKP Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak katıldı.

'Saat 21.00'e kadar sürebilir'

Vali Kemal Çeber, saat 13:00’ten sonra Rize genelinde yağışların etkili olacağını ve metrekareye 100 metreküpün üzerinde yağış düşebileceğini belirtti.

Çeber, “Bu yağışlar gece 21:00'e kadar devam edecek. 21:00’den sonra ise etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tüm kurumlarımızla teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız oluşabilecek sel, heyelan ve taşkınlara karşı tedbirli olmalarıdır. Özellikle dere kenarlarından uzak durmalarını ve riskli bölgelerde iseler güvenli bölgelere geçmelerini rica ediyoruz” dedi.

'Tedbirleri aldık'

Vali Kemal Çeber, yapılan uyarıyla birlikte gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, “Aşırı yağışlardan dolayı oluşması muhtemel olumsuzlukları en kısa sürede müdahale edebilmek adına afet ve acil durum müdürlüğü kriz masasını oluşturduk. Şu an itibarıyla ilimizin bilhassa doğu bölgesi yoğun yağmur almasına rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bizler tüm kurumlarımızla an be an gelişmeleri takip ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yaşamamak adına tüm tedbirleri almış durumdayız” diye konuştu.