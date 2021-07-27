Kaymakamlıktan 'Atatürk büstünün çöpe atıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Şuhut Kaymakamlığı, ilçedeki eski meslek yüksekokulundaki 'Atatürk büstünün sökülerek çöpe atıldığı' iddiasıyla ilgili adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre Şuhut Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede yaklaşık 5 yıl önce boşaltılan eski meslek yüksekokul binasında bulunan Atatürk büstünün, sökülerek çöpe atıldığına dair yerel bir haber kanalında haber yapıldığı belirtildi.
İlçemiz Meslek Yüksek Okulunda bulunan Atatürk Büstü ile ilgili Kamuoyu Duyurusu Linktedir. https://t.co/rgt3RXxJbA— Şuhut Kaymakamlığı (@suhutkaymakami) July 26, 2021
@AfyonValiligi pic.twitter.com/Xqwdx0Hw1G
Açıklamada, "Konu ile ilgili Cumhuriyet savcılığımızca adli işlem başlatılmış olup, konunun aydınlığa kavuşturulması kaymakamlığımızca hassasiyetle takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
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