Muharrem İnce basın toplantısında gazetecilere sırtını döndü

Trabzon’da basın toplantısı gerçekleştiren İnce, “Yandaş basın, candaş basın, fondaş basının bize yönelik ambargosunu kırmak için bundan böyle basın toplantılarına sırtımı dönerek çıkmayı düşünüyorum” diyerek gazetecilere sırtını döndü.

İnce ayrıca, "Muharrem İnce olarak bir ambargom var rekor olarak. Hükümet medyasından da yer bulamıyorum. Ben bundan sonra basın toplantılarını sırtımı dönerek yapacağım. İktidar basın ilan kurumunu kullanıyor. Yanlı, yandaş basın olarak ayrıldı. Bizim iktidarımızsa bu şeklide olmayacak" diye konuştu.

Sel bölgesindeki geçmiş olsun ziyaretlerimizden sonra Akçaabat’da basın toplantısı gerçekleştirdik.



Yandaş basının, candaş basının, fondaş basının bize yönelik ambargosunu kırmak için basın toplantılarına bundan böyle sırtımı dönerek çıkmayı düşünüyorum. pic.twitter.com/xomVAN0x2L — Muharrem İNCE (@vekilince) July 27, 2021

​Son günlerde Türkiye gündemine oturan mülteci sorunu ile ilgili konuşan İnce, "Bir ülke düşünün ki binlerce insan bayramda sınırdan geçiyor, bayramdan sonra geri dönüyor. Hani can güvenliğin yoktu. Nasıl bayramda gidiyorsa normalde de gidebilir. İnşallah ilk seçimde hükümeti gönderdiğimiz gibi mültecileri de göndereceğiz" dedi.

İnce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Trabzon, Rize, Çayeli, Ardeşen ve özellikle Arhavi’de büyük bir felaket yaşandı. Yerinde görmek ve geçmiş olsun demek istedik. Bu doğal afetleri tartışmalı, konuşmalıyız. Japonya'da deprem oluyor kimse ölmüyor biz de ise tersi olur. Bunları konuşmalıyız. Eğer bunu konuşmazsak kafamıza çay fırlatırlar. Çay memleketinde insanlara çay fırlatıldı. Suyu olmayan yerde insanlara çay atılmasını ibretle hayretle izledik. İnsanların evlerine sokaklarına gidip onları dinlemek varken onlara çay fırlatmak. İnsanların dertlerini dinlemek için buraya geldik.

Göçmenler konusu Türkiye'nin ciddi bir konusu. Sokaktaki 10 kişiden biri sığınmacı. Ülke kevgire dönmüş. Bir ülkenin sınırı namusudur. Türkiye bir çöplük değildir, tampon bölgede değildir. Erdoğan yıllardır 4 parmağını gösteriyordu, şimdi göstermiyor. Neden Sisi ile anlaştı? Öyleyse Esat ile de anlaşmalıdır."

'Hükümeti gönderdiğimiz gibi mültecileri de göndereceğiz'

Bir ülke düşünün ki binlerce insan bayramda sınırdan geçiyor, bayramdan sonra geri dönüyor. Hani can güvenliğin yoktu. Biz Memleket Partisi olarak iktidara geldiğimizde Esat ile görüşeceğiz, karşılıklı büyükelçi atayacağız. Nasıl bayramda gidiyorsa normalde de gidebilir. Türkiye Cumhuriyeti olarak güçlü bir ülkeyiz. Komşumuzun başına bir iş gelirse insanlara sahip çıkarız. Onu bunu bilmem de siz başta kaldıkça ülke çökecek. Türkiye’yi kalkındırmanın yolu hükümeti göndermek. Türkiye yönetilmiyor. İnşallah ilk seçimde hükümeti gönderdiğimiz gibi mültecileri de göndereceğiz.