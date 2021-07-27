Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi ve Kozan ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Horzum bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlere 45 orman işçisi, 2 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz ve 4 su tankı ile müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için birçok noktadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlk belirlemelere göre, 1 dekar alanda etkili olduğu öğrenilen yangının rüzgarın etkisiyle büyümemesi için çalışmalar devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına 5 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ve karadan müdahale başlattı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınların, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındığı bildirildi.