Erdoğan: Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak Angola'nın yanında yer alacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı João Manuel Gonçalves Laurenço'yu Ankara'da ağırladı. İkili görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan liderler, iki ülkenin ticaret hacminin artması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola ile askeri, siyasi, ticari ve kültürel olmak üzere birçok başlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üst düzey de ilk görüşmeyi ülkemizde bugün gerçekleştirmiş oluyoruz. Sayın Başkan ile geleceğe yönelik atacağımız adımlarda Angola, rastgele bir ülke değil. 33 milyon nüfusa sahip, bizim de 84 milyon nüfusumuz var. Topladığımız zaman 117 milyon nüfus. Yüzölçümüne baktığımız zaman 1 milyon 246 bin kilometre kareye sahip bir yüzölçüm. İki ülke toplam 2 milyon 26 bin kilometre kare yüzölçüme sahip. Dolayısıyla yapılacak birçok şey var. Yarın kendileri iş adamlarımızla bir araya gelecek. Altyapı, üst yapı birçok konuyu muhataplarıyla görüşecekler. Aynı şekilde biz de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra iade-i ziyaret için Angola'ya bir grup iş adamıyla gideceğiz" dedi.

Angola ile Türkiye'nin 176 milyon dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Erdoğan, "İstiyoruz ki üst düzey ziyaretleri de böyle başlatmış olalım. Burada ağırlıklı olarak savunma sanayine yönelik, turizm, kültürel, sağlık alanında neler yapabiliriz diye bunları yerinde değerlendirelim istiyoruz. Ben değerli dostum Lourenço ile birçok adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün ilk adımı attık ve Angola ile 10 kadar anlaşma imzaladık. Bunları hayata geçirmek şart. Şu an da ticaret hacmimiz 176 milyon dolar. Bu iki güçlü ülke için bu ticaret hacmi çok ama çok hafif" diye konuştu.

Erdoğan, Angola'ya terörle mücadele konusunda destek vereceklerini de ifade ederek, "Türkiye terörle mücadelede kendisini ispatlamış bir ülke olarak Angola'nın yanında yer alacaktır" diye konuştu.