İçişleri Bakanı Soylu selin vurduğu Artvin'de: Devlet tedbir alacak, vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve heyelan baskınlarının gerçekleştiği Artvin'in Arhavi ilçesinde yaptığı ziyarette, "Devlet tedbir alacak, kurumlarımız, belediyelerimiz tedbirleri alacak vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak. Dünyanın birçok yerinde bu oluyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel ve heyelan baskınlarının gerçekleştiği Arvin'in Arhavi ilçesinde yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına son durumu aktardı.

Soylu, dünyanın birçok yerinde sel baskınlarının yaşandığını belirterek, "Devlet, kurumlarımız, belediyelerimiz tedbirleri alacak vatandaşlarımız da tedbirli ve temkinli olacak. Dünyanın birçok yerinde bu oluyor. Almanya'dan, Çin'e, Belçika'ya kadar. Bu yağan yağmur Batum'a gitti orada da baskın oldu. Devletimiz güçlü, bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Ekiplerimiz, araçlarımız çok kuvvetli" diye konuştu.

Soylu, sel baskınında kaybolan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Tüm kurumlarımızla birlikte 1.500 personel burada çalışıyor. Hangi evleri su basmışsa, araçlarımızla birlikte o suları çekiyoruz. Bu ana kadar yaptığımız çalışmalar çerçevesinde arama kurtarma çalışmaları Murgul ve Güneysu'da devam ediyor. 3 kaybolan vatandaşımız vardı, arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

300'den fazla iş yerinin çalışamaz hale geldiğini vurgulayan Soylu, "40 yıllık birikimler yok oldu. Bunlar az birikimler değil. Su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de maalesef kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Sigortaları olanlar vardı, sigorta şirketleri de bu konuda oldukça duyarlı davranıyorlar, onlara da tekrar teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.