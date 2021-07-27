Beyazıt Öztürk'ten Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, 'Kolları Sıvıyoruz' sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Beyazıt Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" çağrısında bulundu.

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Beyazıt Öztürk: Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin. pic.twitter.com/cKHEfj3nXK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.