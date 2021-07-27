Akşener: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bitlis'te canı yanan esnafların sesini, kulaklarının içinde duyacağına söz veriyorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bitlis'te proje kapsamında dükkanları yıkılacak olan esnafı ziyaret etti ve bu işin takipçisi olacağını söyledi Akşener, "Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bitlis'te canı yanan esnafların sesini kulaklarının içinde duyacağına bizzat söz veriyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bitlis'te devam eden 'Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında iş yerleri yıkılacak esnafı ziyaret etti.

Bu olayın çok sıkı takipçisi olacağını belirten Akşener, "Benim size sözüm şudur; bu olayın çok sıkı takipçisi olacağım. Öyle gürültü çıkaracağım ki duymayan kalmayacak" dedi.

Bir buçuk yılı aşkındır il ve ilçelerdeki esnafı dolaştığını belirten Akşener, "Bana hiç kimse neden esnafı geziyorsun diye sormadı. Ölçümüz hep şu olmuştur; başladığım günden itibaren esnaf bu ülkenin bel kemiğidir. En büyük istihdamı esnaf yaratır. İşte bugün buraya yine esnaf için geldim. Ama esnafa nasılsınız diye sormak için değil, dükkanları yıkılan esnafa yapılan haksızlıkları kamuoyuna duyurmak için geldim" dedi.

'Bu olayın sıkı takipçisi olacağım'

Bitlis'e çok fazla gelip-giden bir politikacı olduğunu belirten Akşener şöyle konuştu: