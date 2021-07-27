Çocuklarının önünde eşine kurşun yağdırdı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir şahıs, iş yerinde tartıştığı eşini iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sularında Kahramankazan’daki Satıkadın Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde bulunan, Himmet A.'ya ait unlu mamulleri dükkanında meydana geldi. Himmet A., iş yerinde birlikte çalıştığı 5 yıllık eşi Kadriye A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken, Himmet A., 4 ve 3 yaşındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine belinden çıkardığı silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Kadriye A. yaralanarak yere yığılırken, eşi Himmet A. ise kayıplara karıştı. Olay görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadriye A., daha sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.

'Kızımı sürekli tehdit etti'

Kızının vurulduğu öğrenen ve hastaneye gelen anne Suna Arslan, "Kızımı sürekli tehdit etti, 'Sığınma evine gidersen şöyle yaparım, böyle yaparım' diye" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Himmet A.'nın, daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve eşini bıçakla yaraladığı iddia edildi. Himmet A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.