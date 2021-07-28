Karantinayı ihlal edince HES kodu ele verdi: Caddede dolaşırken yakalandı

Kırıkkale'de koronavirüs denetimi yapan ekipler, karantinada olması gerekirken insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşan genç vatandaşı HES kodu sorgusunda tespit etti.

Kırıkkale'de koronavirüs pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için gece saatlerine kadar denetim yapıldı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve polis, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve parklarda HES kodu ve maske kontrollerini gerçekleştirdi.

Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturan Motosikletli Polis Timleri, vatandaşların HES kodu ve Genel Bilgi Toplama sorgulamasını yaptı. HES kodu sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen Osman Y., insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşırken yakalandı.

PCR testi pozitif olan annesinden dolayı riskli grubuna dahil olan Osman Y., filyasyon ekiplerince karantinaya götürüldü. 4 bin 50 lira da idari para cezası uygulandı.