Kayıt
10:31 28 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hüsamettin Cindoruk

    Eski TBMM Başkanı Cindoruk: Türkiye bugün açık bir bölge haline geldi, giren belli değil, çıkan belli değil

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 404
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103596/28/1035962891_0:63:1200:738_1200x675_80_0_0_cba6822cf273b7d697e19ec49d8c03eb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107281045074532-eski-tbmm-baskani-cindoruk-turkiye-bugun-acik-bir-bolge-haline-geldi-giren-belli-degil-cikan-belli/

    Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, son dönemde Afganistan’dan gelen sığınmacılara ilişkin çok acil yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Türkiye, açık bölge haline geldi, giren belli değil, çıkan belli değil’” dedi.

    Sözcü’de Ruhat Mengi'nin haberine göre, Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hükümetin Afganistan politikasını, “Afganistan Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye son zamanlarda ‘din polisi' görevini üstlenmiş gözüküyor, dinle ilgili her hadisede kendisine bir görev var sayıyor, müdahale ediyor, kavgalara el uzatıyor. Suriye'de, Irak'ta yaptığı gibi bu sefer de Afganistan'da kavgaya el uzatıyor, çok yanlış bu” diyerek eleştirdi.

    ‘ABD, kendi menfaatlerini kolaçan ederken, Türkiye'yi ateşe atıyor’

    “Devletler ordularını ekonomik kullanmalıdır, israf etmeyeceksin. Durduk yerde, hiç menfaatimiz olmayan, ülkemizin uzağında bir bölgeye neden müdahale edelim? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Din birliğimiz var, inanç birliğimiz var.’ Laik cumhuriyetle, din eksenli Afganistan arasında benzerliği yok. O yapıda İslam polisi görevi yapmamızda hiçbir çıkarımız yok, kesinlikle yanlıştır” diyen Cindoruk, “Afganistan'a gidecek Türk birliğinin başına geleceklerden, iktidar çok ciddi sorumludur. Siyasi hayatını devam ettirme gücü olsa ABD kalırdı. ABD kaçarken, Türkiye'yi kullanması bir Amerika kurnazlığıdır, kendi menfaatlerini kolaçan ederken, Türkiye'yi ateşe atıyor” diye konuştu.

    ‘Taliban'la anlaşmak mümkün değil’

    Taliban hakkında, “Hukuk yok, kuralları kendisi koyan, şeriatı uygulayan gerici bir örgüt” diyen Cindoruk, “Taliban'la anlaşmak mümkün değil. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı mesaj yolladı, Taliban reddetti; ‘Türkler de gelse bizim için yabancıdır’ dedi. Adam bizi yabancı görüyor, biz onu Müslüman görüyoruz. Bu aldanma değil, siyasi bir gaftır, İnşallah uygulamazlar” görüşünü ifade etti.

    “Türkiye bugün açık bir bölge haline geldi, giren belli değil, çıkan belli değil” diyerek tepki gösteren Cindoruk, şu önerilerde bulundu:

    “Anayasa'nın 16'ncı maddesinde açık bir hüküm var. ‘Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir’ diyor. Hükümet böyle bir yanlış yaptı. Bunun çözümü Meclis'te. Muhalefetle anlaşarak, sığınmacıların ne hakları olduğuna dair kanunu çıkarmaları lazım. Kimi nereye koyacağınızı, kime ne kadar hak vereceğinizi Meclis'ten geçen bir yasayla tespit etmek gerekir, en kısa zamanda. Hatay'da Suriyeli sığınmacılar Türklere ‘Burası bizim eyaletimizdi, Hatay'ı emrivakiyle aldınız, siz gidin’ demeye başladılar, ihtilaf çıkarıyorlar. Bu yanlıştan Türkiye'nin dönmesi çok önemli. Bence Türkiye'nin birinci derecede önemli meselesi bu, terör kadar önemli bir mesele.”

    İlgili konular:

    AK Partili Özhaseki: Suriyeli ve Afgan sığınmacılar bazı şehirlerde sanayiyi ayakta tutuyor
    CHP'li Özkoç: Suriyeliler ve Afgan Mülteciler Türkiye'nin bir numaralı milli beka sorunudur
    'Afgan ordusu, Taliban işgali altındaki bölgeleri geri almaya hazırlanıyor'
    Etiketler:
    Suriye, Göçmen, Sığınmacı, Hüsamettin Cindoruk, ABD, Afganistan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Checkmate uçağının tanıtımından bir kare.
    MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’ndan renkli kareler
    Karikatür
    'Karbon nötr hedeflere ulaşılsa bile sıcaklıklar yükselmeye devam edecek'
    İnfografik
    Rus keşif ve saldırı insansız hava aracı (İHA) Orion E
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet