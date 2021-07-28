Fatoş Yelliler'den eski eşi Berdan Mardini'ye uzaklaştırma

Şarkıcı Berdan Mardini’den 4 ay önce anlaşmalı olarak boşanan ve geçen ay aracına gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Fatoş Yelliler, vurulma olayında şarkıcının azmettirici olduğunu iddia etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Yelliler, Mardini hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı ve valilikten yakın korunma talep etti.

Dilekçede, Berdan Mardini’nin eski eşini daha önce de ölümle tehdit ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı belirtildi.

Mahkeme kararına göre Berdan Mardini, 2 ay süreyle eski eşi olan mağdur Fatoş Yelliler’e yaklaşamayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız edemeyecek ve şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Karademir, kırmızı ışıkta beklediği sırada otomobilinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen 2 kişi araca defalarca ateş açtı.

Tabancadan çıkan mermilerle Karademir'i bacağından yaralarken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fatoş Karademir'i hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise yaptıkları olay yeri inceleme çalışmasının ardından 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.