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    FETÖ'nün 'VIP dinleme' davası istinaftan geçti

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    Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri gerekçesiyle yürütülen 'VIP dinleme' davasında 167 sanık hakkındaki hüküm, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulundu.

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği', 'askeri ve siyasal casusluk', 'usulsüz dinleme', 'belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 130 sanığın mahkumiyetine, 37 sanığın ise beraatına karar verildiği dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesince tamamlandı.

    Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat hükümlerinde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

    Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

    Bu kapsamda sanık ve avukatlarının istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştırdı.

    Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

    Hüküm Ocak 2020'de açıklandı

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 210 sanığın yargılandığı davada 22 Ocak 2020'de hükmü açıklamıştı.

    Sanıklardan 126'sını 'silahlı terör örgütüne üyelik'ten 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandıran mahkeme, bu sanıklardan 105'ine 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrıca 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya, 92'sine ise 'usulsüz dinleme'den 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası verdi.

    Örgüt üyeliğinden cezalandırılan sanıkların dışında kalan 4'ü ise 'usulsüz dinleme', 'belgeleri hukuka aykırı yok etme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapse mahkum edildi.

    Sanıklardan 37'sinin beraatına hükmeden mahkeme, aralarında firarilerin de bulunduğu 43 sanığın dosyasını ayırdı.

    Ceza alanların arasında 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını yürüten emniyet müdürlerinin yanı sıra kamuoyunun bildiği bazı isimler de yer aldı.

    Bunlardan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek, 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' 18 yıl, 'usulsüz dinlemeden' 7 yıl 10 ay 15 gün, 'resmi belgede sahtecilikten' 13 yıl 1 ay 15 gün, "belgeleri hukuka aykırı yok etmek" suçundan ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, söz konusu suçlardan 27 yıl 4 ay 15 gün, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı 22 yıl 6 ay, istihbarattan sorumlu eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hami Güney 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Daha önce İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 25 yıla mahkum edilen eski emniyet müdürü Yurt Atayün ile aynı mahkemede 16 yıl 6 ay hapis cezası alan Ali Fuat Yılmazer de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

    "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkum edilen sanıklardan Hasan Ali Okan, İlyas Tekin, Özgür Öztürk, Seyit Gölcük, Fatih Doğan ve Ertan Aslan'a ayrıca "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 16'şar yıl hapis verildi.

    Mağdurlar kim?

    Sanıkların usulsüz dinledikleri mağdur ve müştekiler arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu, eski Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, eski bakanlar Koray Aydın, Abdullatif Şener ve Namık Kemal Zeybek, emekli Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, bazı bakanlar, gazeteciler, iş insanları, bürokratlar ve emniyet mensupları bulunuyor.

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    Etiketler:
    Yasa dışı dinleme, dinleme cihazı, gizli dinleme, Dinleme, FETÖ, yasadışı
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