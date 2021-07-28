Ambulans gelince ilk aşıyı ‘Ben aşı olmam’ diyen oldu: Millete ayıp olmasın, millet de vursun diye yaptırdım

Aşılama oranının en düşük olduğu kentlerden olan Diyarbakır’da sağlık ekipleri ambulansla aşı için Türkçe-Kürtçe anons yaptı, getirilen 15 aşı 1 saatte tükendi. “Ben aşı yapmam. Benim kanıma hiçbir mikrop girmez ” diyen biri, ambulansın gelmesiyle ilk aşıyı oldu ve “Keyfi yaptım. Ayıp olmasın millete karşı, millet de vursun diye yaptırdım” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de aşı programında en düşük, koronavirüs vaka sayısında en yüksek iller arasında yer alan Diyarbakır’da, aşı programının yaygınlaştırılması için kampanya başlatıldı.

Türkiye’de 66 milyon doz dolayında aşı uygulanırken, Diyarbakır’da ise yaklaşık 460 bin birinci doz, 20 binin üzerinde ikinci doz olmak üzere toplam 700 bine yakın aşı uygulandı. Aşı oranının düşük olması nedeniyle başta sağlık örgütleri olmak üzere kentteki sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler aşının yaygınlaşması için kampanya başlattı.

Kentte faaliyet yürüten onlarca sivil toplum kuruluşu, halka aşı olması için çağrıda bulundu, sağlık görevlileri ise sahada aşı faaliyetini sürdürüyor.

Ambulansla Türkçe-Kürtçe aşı anonsu yapıldı: 15 aşı 1 saatte tükendi

Kentteki AVM önlerinde ve otogarda aşı standları açan İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin işlek noktalarında aşı kampanyası yürütüyor. Ofis Semti’nde gezici bir ambulans vatandaşların aşı olması için Türkçe ve Kürtçe “Değerli Diyarbakır halkı, hastalıklardan korunmanın en iyi yolu aşıdır. Hep birlikte bu hastalıkla mücadele etmek için Sinovac ve Biontech aşılarımızla birlikte sizleri beklemekteyiz” şeklinde anons yaptı.

Anonsun ardından vatandaşların aşı olmasıyla getirilen 15 aşı 1 saat içinde tükendi.

‘Ben aşı olmam, turp gibiyim’ diyen biri, ambulans gelince ilk aşıyı o yaptırdı: Keyfi yaptım, ayıp olmasın diye

Ambulanstan önce Sputnik kameralarına konuşan bir vatandaş “Vaka sayısını boş ver. Kim korona olmuşsa, gidenler gider, kalanlar kalır. Ne olacak yalan malandır hepsi. 62 yaşındayım ne aşı ne bir şey yapmadım, hiçbir hastalığım yok. Ben aşı olmadım, olmam da. Benim hastalığım var zaten bana aşı vurmuyorlar. Hasta da değilim turp gibiyim. Virüse yakalanma yok bizde, benim kanım 0 Rh(+), benim kanıma hiçbir mikrop girmez” şeklinde konuştu.

Ambulans geldikten sonra “Ben aşı olmam diyen” vatandaş fikrini değiştirdi ve ilk aşıyı kendisi oldu. ‘Neden fikrini değiştirdin’ sorusuna da “Çabuk öldüreni aradım. Hangisi çabuk öldürüyorsa onu bana vursunlar. Millete söyleyin hesaplarına 10 bin lira yatırıyorlar, bak hepsi gelir. Ben keyfi vurdum. Dedim ayıp olmasın millete karşı, millet de vursun. Herkes aşıyı vursun, ölen ölür kalan da bizimdir zaten. Yaşlıları öldürüyorlar, biz yaşlıyız biz ölebiliriz. Gençleri kurtarsınlar. Ben ölsem de fark etmiyor. Ha ölmüşüm ha ayaktayım, tek başına yaşayan bir adamım ne olacak bana. Ne çoluk ne çocuk arkamda hiçbir yok. Arkamda bu (pamuk) bile kalmaz. Ne ağrısı bize bomba değiyor biz ağrı var demiyoruz. Ağrı ta kaç km uzaktadır? İlk aşımdır o da sizin hatırınız için vurdum” şeklinde konuştu.