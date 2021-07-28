Eğlence sektöründen aşı zorunluluğu talebi

Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER) aşının kapalı mekanlarda ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerinde zorunlu kılınmasını desteklediklerini açıkladı.

Canlı Müzik ve Eğlence Sektörü Derneği (TESDER) pandemiyi önlemekteki en güçlü silah olan aşının kapalı mekanlarda ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerinde zorunlu kılınmasını desteklediklerini açıkladı. TESDER'den yapılan açıklamada, ''Pandeminin başladığı ilk günden itibaren toplumsal sağlığımızın faydasına alınan tüm kararlara harfiyen uyan, son bir buçuk yıllık süreçte uygulanan kısıtlamalarda işini en az yapma imkanı bularak maddi ve manevi anlamda ağır zarar gören müzik ve eğlence sektörünün temsilcisi olarak, yaklaşan sonbahar ve kış mevsimi için ciddi endişelerimiz var" denildi.

Duvar gazetesinin aktardığı habere göre açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Geride bıraktığımız dönemde, sektörümüz için uygulanan yasaklar, insanlarımızın bir araya toplandığı otel, AVM, restoran gibi mekanlarda, nikah, açılış, kongre vb. etkinliklerde eşdeğer bir şekilde uygulanmadığı için kayda değer bir sonuca maalesef ulaşılamadı. Aşı yaptırmanın toplumsal halk sağlığının bir gerekliliği olduğu bilincinin ise henüz yeterince kabul görmediği aşı yaptırmaya karşı olanların rakamsal istatistikleri ile tescillendi. Vaka ve vefat sayılarındaki artışlara bakıldığında gelecek günler için yeni tedbirlerin alınacağı aşikar. Bu noktada pandemiyi önlemekteki en güçlü silah olan aşının kapalı mekanlarda ve kapalı mekanlarda gerçekleştirilecek tüm etkinliklerinde zorunlu kılınmasını doğru buluyor, destekliyor ve öneriyoruz. Aşı mecburiyetinin sadece müzik ve eğlence sektörü için değil; turizmden yeme içme sektörüne, perakendeden her düzeyde organize edilen tanıtım ve açılışlara kadar sosyal birlikteliğin gerçekleştiği her alanda acilen uygulamaya geçmesi önerimizi devlet yetkililerimiz başta olmak üzere kamuoyunun dikkatine sunarız."