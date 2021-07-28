Bill Gates'in Bodrum tatili: 80 bin TL hesap ödedi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, arkadaşlarıyla çıktığı tekne turunda Bodrum'a geldi. Gözde tatil beldesindeki lüks bir restoranda akşam yemeği yiyen Gates, 80 bin TL'lik hesap ödedi.

Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.

Sabah'tan Hakan Uç'un haberine göre Gates, yanındaki altı arkadaşıyla birlikte, Mandarin Oriental'ın içindeki lüks et restoranına gitti. Gates ve arkadaşları, 80 bin liralık hesap ödedi.

Ziyaretini gizli tutan ve basına yakalanmamayı başaran Gates, ardından mekandan ayrılıp lüks teknesine geçti. Gates'in teknesinin Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.

Gates'in 146 milyar dolar serveti bulunuyor.