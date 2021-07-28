Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz bugün ilk kez yakılacak

Hidrokarbon arama çalışmalarına yüksek teknolojili gemilerle ara vermeden devam eden Türkiye, Karadeniz'de bulunan rezervde ilk ateşi bugün yakacak.

NTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğalgaz keşfine ilişkin gaz yakma töreni bugün gerçekleşecek.

2020 yılının ağustos ayında Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda Tuna-1 Kuyusu'nda 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Sonrasında 2020 yılının ekim ayında rezerv güncellendi ve toplamda 405 milyar metreküpe çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayında Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya Gaz Sahası içindeki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yaptığını açıklamıştı. Böylece Karadeniz'de kısa sürede toplamda 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi gerçekleşmişti.

Derin deniz sondajı sonucunda ortaya çıkan toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz Filyos Limanı'ndan karaya çıkacak ve ulusal doğalgaz hattına bağlantısı gerçekleşecek. 2023 yılında sisteme dahil edilmesi için son hızla çalışmalar devam ederken doğalgazın ülkeye cari açık konusunda da yeni doğalgaz kontratlarının ucuza yapılması açısından da yarar sağlayacak.

Günlük 10 milyon metreküp üretilecek

Keşfi gerçekleştirilen doğalgazlardan günde 10 milyon metreküp karaya pompalanacak. 2027-2028 yılında yıllık olarak 15 milyar metreküp doğalgaz üretilmesi bekleniyor. Söz konusu bu üretim doğalgaz tüketiminin yüzde 30'unu karşılayacak seviyede. Bu sayede doğalgaz faturasının 6 milyar dolar azalması bekleniyor.