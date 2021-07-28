İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak

Kanal İstanbul'da başlangıç güzergahı olarak planlanan Karaburun sahilini ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu, projeye yönelik eleştirilerini tekrarlayarak, Kanal İstanbul'un gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak tanıttığı ve Haziran sonunda temel atma töreni yapılan Kanal İstanbul iç siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kanalın başlayacağı öngörülen güzergahı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşların bu proje konusunda biliçlendiğine dikkat çekerek, Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerini tekrarladı.

DW Türkçe'ye konuşan İmamoğlu, "Kanal İstanbul olmayacak çünkü iktidarın ömrü buna yetmeyecek" dedi.