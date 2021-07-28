Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan 'İtaat edeceksiniz' diyen Asiltürk'le ilgili açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk'ün Saadet Partisi'ne yönelik 'Bana itaate söz verdiniz' ifadelerinin sorulması üzerine "Ben onu duymadım. İlk defa sizden duyuyorum. Maalesef bazı çevreler bu konuyu kendilerine göre pompalayıp duruyorlar. Eğer yetmiyorsa uyduruyorlar" cevabını verdi.