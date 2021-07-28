Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılış tarihine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulları 6 Eylül tarihinde açmakta kararlı olduklarını belirterek gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Okul açılış tarihi olarak 6 Eylül'de kararlı olduklarını vurgulayan Selçuk, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Selçuk, "Okulların 6 Eylül’de açılması bizler için son derece önemli. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin sabrı konusunda müteşekkiriz. Okulları açmak konusunda çok kararlıyız" ifadelerini kullandı.