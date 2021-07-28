Türkiye’nin de katıldığı Kazan Zirvesi başladı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da iki gün sürecek olan ve 12. kez düzenlenen uluslararası ekonomi zirvesi ‘Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2021’ başladı. Etkinlikte Türkiye’den temsilciler de katılım gösteriyor.

Kazan’da başlayan etkinlik iki gün sürecek. Forum kapsamında paneller, bilimsel yuvarlak masa toplantıları, çeşitli oturumlar, sunum, sergi ve konferansların yanı sıra atölye çalışmaları, eğitimler dahil 100’ü aşkın etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kazan Zirvesi’nde Russia Halal Expo isimli sergi özel bir yer tutuyor. Etkinlikte bu yıl Türkiye kapsamlı olarak temsil ediliyor.

Zirveye katılan Modern Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Tayyar, Sputnik’e “İlk önce Kazan’a ve Rusya Federasyonu’na misafirperverliği için teşekkür ederiz. Aldiva markasıyla Kazan bölgesinde ürünlerimizi sergiliyoruz. Burada farklı markalar altında 3 standımız var. Misafirlerimizi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

KazanSummit 2021 © Sputnik / Amur Gadjiev

KazanSummit 2021 © Sputnik / Amur Gadjiev

KazanSummit 2021 © Sputnik / Amur Gadjiev

KazanSummit 2021 © Sputnik / Amur Gadjiev

KazanSummit 2021 © Sputnik / Amur Gadjiev 1 / 5 © Sputnik / Amur Gadjiev KazanSummit 2021

‘Fuara katılmaktan memnuniyet duyuyoruz’

Türkiye’den bir başka isim olan İstanbul Kimyevi ve Mamüller maddeleri İhracatçılar Birliği uzmanı Canan Ersoy da, “Russia Halal Expo fuarına ilk kez katılıyoruz. Birliğimizi temsilen buradayız. Ağırlıklı olarak ürünlerimizle ilgili genel bilgiler veriyoruz. Bu fuara katılmaktan da son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

Çeviren: Tuğba Bolat