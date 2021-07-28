Muğla'nın Datça ilçesinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.23'te 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2021
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 33.62 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 28.07.2021, 14:23:08 TSİ
Enlem : 36.4246 N
Boylam : 27.1705 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/Ji9AyhLCsp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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