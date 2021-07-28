Tunç Soyer: Mültecilerle birlikte yaşıyoruz, herkes bunu hazmetmeli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir'de 150 bin mültecinin yaşadığını belirterek, "Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan göçmenlere verilecek suyun 10 kat pahalı olacağını söylemesiyle başka bir boyut kazanan mülteci konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir'de 150 bin göçmenin yaşadığını hatırlatan Soyer, entegrasyonun önemine dikkat çekti.

'Hayatın içinde beraber yaşıyoruz'

Duvar gazetesinin aktardığı habere göre Soyer, "Kentsel Adalet Daire Başkanlığı kurduk, gündelik hayatlarında kolaylaştırıcı olmak, entegrasyon sağlamak için. Adalet arayışları, sağlık sorunları ne varsa bunlarla ilgilenen özel bir dairemiz var. Hayatın içinde onlarla beraber yaşıyoruz. Bunu herkesin hazmetmesi ve bununla devam etmeyi öğrenmemiz lazım" diye konuştu.

'Kuraklık ile karşı karşıyayız'

Gediz Havzası'nda yaptıkları incelemelerden de bahseden Soyer, üzücü bir tablo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Önce iklim krizi ile karşı karşıyayız. Sadece biz değil bütün dünya. Gezegenimiz artık hasta. Bu hastalık tedavi edilmezse çok daha kötü sonuçlar verecek. Yerküre ısındığı için su kaynaklarımız yok oluyor. Kuraklıkla karşı karşıyayız. Eskiden sadece uzak coğrafyalarda yaşandığını gördüğümüz felaketler artık ülkemizde. Sel felaketleri iklim krizin sonuçları" ifadelerini kullandı.