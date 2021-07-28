Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 15.27'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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