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    YKS sonuçlarına göre 1 milyon aday birinci basamakta baraj altında kaldı

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107281045078332-yks-sonuclarina-gore-1-milyon-aday-birinci-basamakta-baraj-altinda-kaldi/

    2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla 12 yıllık eğitimin karnesi ortaya çıktı. Adaylardan 217 bin 504’ü matematikte ve 312 bini de fende sıfır çekti. Barajı geçen aday sayısı geçen yıla göre 500 bin kişi düştü. 1 milyon aday, sınavın ilk aşaması TYT’ de baraj altı kaldı. Adayların 12 Türkçe’de ise 40 soruda doğru çözme ortalaması 7.7’de kaldı.

    YKS sonuçları ÖSYM tarafından daha önce açıklanan tarihten 1 hafta önce erişime açıldı. Sonuçlarının açıklanmasıyla 12 yıllık eğitimin karnesi ortaya çıktı.

    Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de sınav barajı 180'den 170'e indirilmişti. Bu yıl yine 180 barajı uygulanınca barajı geçen aday sayısı da 500 bin kişi azaldı. 2 milyon 592 bin adaydan sadece 650 bini 4 yıllık bir fakülte tercihi yapabilecek.

    Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre, 180 puan barajını geçen aday sayısı sözel bölümde 565 bin 808, sayısalda 390 bin 132, eşit ağırlıkta 587 bin 678 ve dil puanında 70 bin 842 oldu. Yine, sınavın ilk aşaması TYT' de 150 puan barajını 1 milyon 627 bin 539 aday geçti. 2.6 milyon adayın girdiği sınavda 1 milyona yakın aday 150 puan alamayarak baraj altı kaldı.

    Sıralama sürprizi

    Sınavda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise adayların sıralamasıyla ilgili oldu. Sıralamalarla ilgili Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, “2021 YKS' de 50 bininci olmayı bekleyen öğrenciler ilk 10 bine girdi. Barajı geçen her öğrenci için bu çok rahatlatan bir gelişmedir. Sıralamalar bu yıl sürprizin de ötesinde şekillendi. Tüm puan türleri bu sıralama sonucundan etkilenecek. TYT veya AYT tercihi yapacak her aday etkilenecek. Sıralamaların böyle olmasını zor sorular belirledi” dedi.

    2 milyon 416 bin 748 adayın girip, 1 milyonunun daha ilk aşamada elendiği sınavda dikkat çeken sonuçlar var. Sınavın birinci aşaması Temel Yeterlilik Testi (TYT)' de adaylar 12 yıl temel eğitim sonunda matematik, sosyal bilimler, fen ve ana dili Türkçe sorularını bile çözmekte zorlandı.

    TYT doğru çözme ortalamaları

    - 40 Matematik sorusunda doğru çözme ortalaması: 5.1

    - 20 Fen Bilimleri sorusunda doğru çözme ortalaması: 3.2

    - 40 Türkçe sorusunda doğru çözme ortalaması: 7.7

    - 20 Sosyal Bilimler sorusunda doğru çözme ortalaması: 4.2

    Etiketler:
    üniversite sınavı, Sınav soruları, matematik sınavı, Yetenek sınavı, Sınav, Test, AYT, Temel Yeterlilik Testi (TYT), TYT
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