Ümit Özdağ'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek: Arkasındayız

Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ, mültecilere yönelik açıklamalarıyla tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a destek verdi. Özdağ, "Net ve açık bir şekilde ifade etmek isterim ki Bolu Belediye Başkanı'mızın, böyle bir soruşturma başlatılması durumunda 'Ayyıldız Hareketi' olarak arkasındayız" dedi.

Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile 'Ayyıldız Hareketi' çalışmaları kapsamında Niğde'de çeşitli temaslarda bulunan Bağımsız İstanbul Milletvekili ve Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Suriyelilerin Türkiye'nin dostları olarak muhakkak ülkelerine dönmeleri gerektiğini savundu.

CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açıklamasına değinen Özdağ, şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerin çığlığı anlamında olan bu açıklama da Tanju Başkan'ı infaz etmek için gerekçe olarak kullanılamaz. Net ve açık bir şekilde ifade etmek isterim ki Bolu Belediye Başkanı'mızın, böyle bir soruşturma başlatılması durumunda 'Ayyıldız Hareketi' olarak arkasındayız. Kendisine arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki hafta ziyaret ederek destek vereceğim. Tanju Başkan yıllardan beri bu konuya dikkati çeken nadir politikacılardan bir tanesidir. Türkiye için nasıl tehlike oluşturduğunu görmüştür, ifade etmiştir ve seçim kampanyası süresinde de Bolu'da bu konuyu etkili bir şekilde gündeme getirmiştir. Kendi partisi tarafından da eleştirildiğini üzüntüyle görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne yapar, bu bizi çok ilgilendirmiyor ama bunu milli ve partiler üstü mesele olarak gördüğüm için bu konuda milli tavır alan ve sığınmacıların ülkesine dönmelerini isteyen bütün siyasi duruşları, kurumları, kişileri, sivil toplum örgütlerini, aydınları, 'Ayyıldız Hareketi' olarak kucaklarız ve sonuna kadar destekleriz. Tanju Başkan'ı bu konuyu cesur bir şekilde gündeme getirdiği için içeriğine katılmamakla birlikte tebrik ediyoruz, destekliyoruz."

Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi olarak Türkiye'nin önüne büyük bir ekonomik kalkınma projesi koyduklarını belirtti.

Neoliberal politikaları tarihin çöplüğüne attıklarını aktaran Özdağ, "Sürdürülebilir kalkınma ekonomisi projemizle Devlet Planlama Teşkilatını kurarak, 12 yıllık kalkınma planları yaparak ve devletin tekrar fabrikalar inşa ettiği, istihdam yarattığı bir ekonomik modele geçeceğiz. Devlet, bütün gücünü halkının istihdamı için kullanacak" ifadelerini kullandı.