Binance, kullanıcıların günlük para çekme limitini 40 kat düşürdü

Binance tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin günlük para çekme limitlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi. Alınan karara göre hesap düzeyi "Temel" olan, yani herhangi bir doğrulama yapmamış olan yatırımcılar, 24 saatte en fazla 0.06 Bitcoin karşılığında dolar çekebilecekler.

Webtekno'nun haberine göre, Binance, kullanıcılara 3 farklı güvenlik düzeyi sunuyor. Bunlar "Temel", "Orta" ve "Gelişmiş" olarak isimlendiriliyor. Temel güvenlik düzeyine sahip olan bir kullanıcının, bu borsayı kullanırken herhangi bir kimlik doğrulaması yapmasına gerek olmuyor. Bu tip kullanıcıları ilgilendiren karar, borsaya bugün itibarıyla kaydolan tüm yeni kullanıcılar için derhal geçerli olacak. Mevcut kullanıcılar için bir süre daha zaman var.

Kripto para borsası bugüne dek, temel statüde olan kullanıcılar için 2 Bitcoin karşılığında dolar çekilebilmesine izin veriyordu. Ancak alınan yeni kararla birlikte bu limit, çok ciddi anlamda düşürülmüş oldu. Zira 2 Bitcoin, neredeyse 80 bin dolara karşılık gelirken 0.06 Bitcoin, yaklaşık olarak 2.000 dolar ediyor. Çekim limiti düzenlemeleri, mevcut kullanıcılar için 23 Ağustos'a kadar kademeli olarak uygulanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Binance CEO'su Changpeng Zhao, kullanıcılara en iyi hizmeti verebilmek için böyle bir karara imza atıldığını söyledi. Platformun yasal düzenlemelerle uyumlu olması gerektiğinin altını çizen Changpeng Zhao, bu kararın özellikle de kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele noktasında etkili olacağını ifade etti.