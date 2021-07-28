Bakan Pakdemirli: 53 vatandaşımız yangından etkilendi, bir şoförümüzün durumu ağır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yanına ilişkin olarak, "53 kişi yangından etkilendi. 13 dakika sonra yangına ilk müdahale yapıldı. Yangın 4 noktada çıktı, yangını körükleyecek her türlü sebep mevcut" dedi. Bakan Pakdemirli, yangına müdahalede bulunan arazözün devrilmesi sonucu şoförünün yaralandığını da söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınının 4 farklı noktada çıktığını belirterek, "Şu ana kadar 53 kişi dumandan etkilenmiş durumda. Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır" dedi.

Bakan Pakdemirli, yangına ilk müdahalenin 13'ncü dakikada yapıldığını ifade ederek, "Yangını körükleyecek her türlü sebep şu an mevcut. Yangına 1 uçak 19 helikopter 192 arazöz, 2 dozer ve yüzlerce işçi ile müdahale ediyor" diye konuştu.

Pakdemirli, 4 mahalleni tahliye edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: