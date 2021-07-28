Emniyet'ten '5 bin lira yatırdım iki saat sonra 74 bin lira kazandım' mesajlarına karşı uyarı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan 'SİBERAY' programı kapsamında vatandaşların dolandırıcılık faaliyetlerine karşı bilgilendirilmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda, başkanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda dolandırıcıların, 'Telif hakkını ihlal ettiniz', '48 saat içerisinde hesabınız silinecektir', 'Hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir', 'Doğrulanmış mavi tık almak için kullanıcı adı ve şifrenizi verin', '5 bin lira yatırım yaptım ve iki saat sonra 74 bin lira kazandım' gibi mesajlarla mağdurları ağına düşürdüğü belirterek, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde mağdur olmamak için bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve sosyal medya hesaplarının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Emniyet yetkilileri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: