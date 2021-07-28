TRT muhabiri Onur Altan, Manavgat yangınında küle dönen mahalledeki izlenimlerini aktarırken göz yaşlarını tutamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 noktada orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ilçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki evlere sıçradı.

Bu anları canlı yayında anlatan TRT Haber muhabiri Onur Altan, küle dönmüş mahalleyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Sesi titreyen muhabir, bilgi vermekte zorlanırken TRT spikeri Aslı Noyan, "Onur belki de muhabirlik hayatının en zorlu yayınlarından birini yapmaktasın. Çünkü birkaç yayındır sesinin titrediğini hissediyoruz. Bizim içim yürek yakan görüntüler senin gibi bu olaya tanıklık edenler, zarara uğrayan vatandaşlar için dayanması çok zor görüntüler" dedi.

TRT Haber muhabiri Onur Altan, #Manavgat yangınında son gelişmeleri aktarırken göz yaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/IZ8R4cU6pm — TRT HABER (@trthaber) July 28, 2021

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