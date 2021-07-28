Sağlık Bakanı: Aktif vakaların yüzde 87'si aşıları tamamlanmamış kişiler

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki aktif koronavirüs vakalarının yüzde 87'sinin aşısını tamamlamamamış kişiler olduğunu söyledi. Bakan Koca, "Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95’i aşısı tamamlanmamış kişiler" dedi.

"Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak, sorumlu birey olarak tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir" diyen Bakan Koca, aşı çağrılarını yineleyerek, bağışıklık kazanılması için 2 doz aşının yapılması gerektiğini vurguladı.

"Mevcut aktif vakalar içinde tam aşılı olup hastalığa yakalananların oranı yüzde 5'ten az. İki doz aşı olunmazsa bağışıklık kazanılmıyor. Bunlar aşılama programımızın başarıya ulaşmasındaki en önemli risk faktörleridir" diyen Koca, kısıtlama günlerine geri dönmek istemediklerini dile getirerek, "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok ama olmayacağı anlamına gelmez" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 3. doz aşısı gelenlerin bir an önce bu aşıları olmaları gerektiğinin altını çizerek, "Aşı olması gereken 9 milyona yakın vatandaşımız aşı olmayı bekliyor. Bu vatandaşlarımızı bir an evvel 3. doz aşılarını olmaya davet ediyorum" diye konuştu.