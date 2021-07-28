Erdoğan: Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin devam edeceğini belirterek, "Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar" dedi. Erdoğan, Manavgat'taki orman yangınına ilişkin "Zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

'Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına ilişkin olarak olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını belirterek, "Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır" dedi.

"Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız" diyen Erdoğan, sondaj konusunda teknik yeterlilik sayesinde dışa bağımlılığın sona erdiğini vurguladı.

Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerinin süreceğinin altını çizen Erdoğan, "Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır. Yaptırımlarla, tehditlerle, şantajlarla, yıldırmalarla bizi engellemeye çalıştılar ancak hiçbirine eyvallah etmedik" diye konuştu.

Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için hem masabaşında hem de sahada büyük emek harcandığını belirten Erdoğan, "Bölgesinin siyasi ve ekonomi bakımından en güçlü ülkesi olan Türkiye'nin uzattığı dost elini tutanlar bugüne kadar hep kazançlı çıktı. Keşfettiğimiz gazın değerini mesnetsiz iddialarla düşürmeye çalışanlar, bugün burada yanan ateşe iyi baksınlar" dedi.