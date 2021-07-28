Manavgat'taki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın saat 12.05 sıralarında Yeniköy, Sarılar, Baraj bölgesi ve Gebece bölgesinde eş zamanlı çıktı.

Öğle saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmalarına katılan 1 arazöz devrildi.

Side kavşağı yakınlarında ormanlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü.

Bölgenin yerleşim yerlerine yakın olması riski artırdı. Alevler karayolu refüjündeki palmiye alanlarına da sıçradı. Bölgede iki petrol istasyonunun olması büyük korku yarattı. 2 mahallenin boşaltılmasına neden olduğu yangın kontrol altına alındı.