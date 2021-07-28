Ankara'da askeri alanda yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın ormanlık alanında yangın çıktı. Nöbet kulesindeki askerin fark ettiği yangında bir kişinin suçüstü yakalandığı bildirildi.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na ait ormanlık alanda Kemal Ünal Y. komutanlığın güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldi. Olduğu yerden kışla içindeki otları tutuşturan Kemal Ünal Y.'nin yangın çıkardığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yangını nöbet kulesinde bulunan bir asker durumu fark etti. Kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle arazideki 6 ağaç ve bazı güvenlik kameraları zarar gördü.

Kemal Ünal Y.'nin Polatlı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.