Çanakkale açıklarında 231 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında, 231 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir balıkçı teknesine lastik bot ile göçmen taşındığını tespit eden ekipler harekete geçti.

Görevlendirilen 8 Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durdurularak içerisindeki 231 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.