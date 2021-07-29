Pakdemirli açıkladı: Antalya'da çıkan orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pakdemirli, "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise mahsur kaldığını açıkladı.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

-Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.

-Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor.

-Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor.

-Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlarımız için ambulansımız ve AFAD ekiplerimiz yolda. Yol açık, onları bir şekilde tahliye etmeye çalışacaklar.

-(Orman yangınları) Antalya'da 18 köy ve mahalle boşaltıldı, Adana Kozan'da 6 köy, Mersin'in Aydıncık ilçesinde 5 köy boşaltıldı.

-(Orman yangınları) Vatandaşlarımız uyarıları mutlaka dikkate alsınlar, uyarıları boşa yapmıyoruz. Elbette malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan önemli değil.