Nazlıaka'nın AYM'ye taşıdığı davada karar: Gökçek yeniden yargılanmalı

Anayasa Mahkemesi, CHP Parti Meclisi Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili başvurusunu karara bağladı.

Aylin Nazlıaka, 2018 yılında Anayasa Mahkemesi’ne verdiği başvuru dilekçesinde, kendisinin ve ailesinin kimlik bilgileri ile adresinin eşinin işyeri fotoğraflarının ve su aboneliğine ilişkin bilgilerinin kişisel veri kapsamında olduğunu, Melih Gökçek’in görevinden kaynaklı nüfuzunu kullanarak kişisel bilgilerini içeren belgeleri ele geçirip kendisine karşı kullandığını ve ifşa ederek binlerce kişinin görmesini sağladığını vurguladı.

Sözcü'nün haberine gçre Anayasa Mahkemesi yaptığı inceleme sonunda, “Davaya bakan derece mahkemelerin özel hayata saygı kapsamında kişisel verilerin korunması hakkına yönelik anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yaptığı ve somut olaya özgü gerekçe sunduğu söylenemez” değerlendirmesi yaptı.

Yeniden yargılama olacak

Yüksek Mahkeme hüküm metninde özetle şu ifadelere yer verdi:

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine,

Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesine,

Tazminat talebinin reddine, oybirliğiyle karar verildi.

Nazlıaka, Gökçek aleyhinde 2014 yılında kendisi ve ailesine karşı Twitter üzerinden karalama kampanyası başlatması üzerine “kişilik haklarını ihlal ettiği” iddiasıyla açtığı dava yerel mahkeme tarafından reddedilmişti.