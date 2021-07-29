AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı programda "Aç olan 'Açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır" görüşünü savundu.

Habertürk’te Afşin Yurdakul'un sunduğu programa konuk olan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmeden önceki dönemle bugünü kıyasladı ve 2002'den önce vatandaşların tedavi olamadığını iddia etti.

Cumhuriyet'in haberine göre "Ben rızka inanırım. Misafir bereketiyle birlikte gelir" diyen Aktay, şu ifadeleri kullandı:

"Zannetmeyin, bugün böyle açız falan diye insanlar aç değil. Aç olan 'Açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır."

Öte yandan Aktay, Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşlardan daha iyi sağlık hizmeti almadığını söylerken, "Allah kimseyi Suriyeli yapmasın bu memlekette" temennisinde bulundu.

AK Partili Aktay: Aç olan 'Açım' diye bağırmaz. 'Açım' diyen genellikle bu işin sömürüsünü yapan insanlardır

https://t.co/9qN4NGo4z2 pic.twitter.com/w5dQPNbNDa — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 29, 2021

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