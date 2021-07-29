Azerbaycan ve Ermenistan’dan karşılıklı ateşkes ihlali suçlamaları

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafından mevzilerine ateş edildiği açıklaması yaptı. Ermenistan Savunma Bakanlığı da Azerbaycan’ı provokasyonla ve ateş etmekle suçladı. Gece saatlerinde gerçekleşen olaylarda yaralananlarla ilgili bilgi verilmedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, "Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Basargeçer bölgesindeki Yukarı Şorça köyü istikametindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Kelbecer bölgesindeki Zeylik köyünde konuşlu mevzilerine makineli tüfek ve bombaatarlarla ateş açtı. Mevzilerimize 10-12 adet F-1 bombası atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Ermenistan ordusu da Azerbaycan askerlerinin yeniden provokasyonda bulunduğu ve sınırın Geğarkunik bölgesinde Ermenistan ordusu mevzilerine ateş açtığı açıklamasında bulundu. Açıklamada sabah saatleri itibarıyla durumun sakin olduğu kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan dün sınırda ateş açıldığını bildirmişti. Ermenistan tarafından üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi yaralanmıştı. Azerbaycan tarafından da iki yararlı olduğu bildirilmişti. Daha sonra Azerbaycan Rusya’nın sınırda ateşkes ilan edilmesi teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Taraflar Dağlık Karabağ’daki çatışmaların sona ermesinden sonra Kasım 2020’de de ateşkes imzalamıştı.