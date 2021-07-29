AFAD: Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

AFAD, Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında, 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın etkilendiğini, 58 vatandaşın da tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit de, "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı" açıklamasında bulundu.