Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Değerli YKS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 29, 2021
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır
2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU ’den yapabilirsiniz
Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim
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