Pandemi yerli turisti karadan denize taşıdı: ‘Esas olan yurtdışından turistin gelmesi ve döviz girdisi sağlanması’

Pandemi nedeniyle değişen alışkanlıklar turizm sektörüne de yansıdı. Tekne hizmeti veren şirketler rezervasyonların Eylül sonuna kadar dolduğunu belirtti.

Bloomberg'ten İlayda Kılıçay'ın haberine göre, Antalya’nın Kaş ilçesinde tekne turu hizmeti veren Boat Trip Turkey kurucusu Ergun Dündar, sezonun geç başladığını ancak mavi yolculuğa ve özel tekne kiralamaya yönelik yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

Tekne rezervasyonlarının Eylül ayı sonuna kadar dolu olduğuna dikkat çeken Dündar yoğunluğa ilişkin olarak, “Talebe cevap verebilecek kapasite söz konusu değil” diye konuştu.

‘Yerli turist geldiğinde paramızı sağ cebimizden alıp sol cebimize koyuyoruz’

2020’ye kıyasla yerli turist talebi artarken yabancı turist talebinin azaldığını vurgulayan Dündar şunları söyledi:

“Yerli turist geldiğinde paramızı sağ cebimizden alıp sol cebimize koyuyoruz. Bu talepten memnunuz ancak Türkiye’nin kalkınması ve ekonominin düzelmesi için esas olan yurt dışından turistin gelmesi ve ülkeye döviz girdisinin sağlanması.”

‘Yabancı turist talebi yüzde 80’den yüzde 10’a çekildi’

Yıl içinde talebin yüzde 90’ının yerli, yüzde 10’unun ise yabancı turistten oluştuğunu ifade eden Dündar, pandemi öncesi dönemde talebin yüzde 80’inin yabancı turistten geldiğini belirtirken, bu oranda yarı yarıya dengenin sağlanmasının ülke ekonomisine daha fazla katkısının olacağını söyledi.

“Göcek koylarında tekne sayısı önceki yıllara göre iki kat artış göstererek 50’ye kadar ulaştı, çok büyük bir yoğunluk söz konusu” diyen Dündar yoğunluğun başlıca sebebinin Yunan adalarına girişin olmamasından kaynaklandığını, ancak Kaş ve Kekova bölgelerinde yoğunluğun bu boyutta olmadığını ifade etti.

Yurt dışında aşılama oranlarının yüksek olmasının turizme yansıdığını da vurgulayan Dündar, “Gelecek sene için de yurt dışından talep var ancak kesin rezervasyon yaptıranların sayısı düşük” dedi.

‘Sezonun erken kapanmasını bekliyorum’

Dündar vaka sayısındaki artışa ilişkin ise şöyle konuştu:

“Bu sene tam sezon başlangıcında kapanma kararı alındı. Kademeli normalleşme dedik ancak normalleşme bir anda geldi. Sezonun uzamasını değil vaka artışlarından ötürü erken kapanmasını bekliyorum gidişat onu gösteriyor.”