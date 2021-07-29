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    Milli Savunma Bakanlığı

    MSB’den Afganistan açıklaması: TSK’nın muharip görevi olmayacak

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    Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır" açıklaması yapıldı.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

    Toplantıda konuşan Kara, terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Son iki ay içerisinde yurt içi ve sınır ötesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş, 10'u büyük, 30'u orta çaplı olmak üzere 40 operasyon icra edilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

    Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini bildirerek, "Operasyonların başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 300'e yakın mağara/sığınak, 600'den fazla mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" diye konuştu.

    'Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır'

    Türkiye'nin kara sınır hatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğine dikkati çeken Kara, şöyle devam etti:

    "Fiziki engellerin yanında sınır güvenliğinde engelleme ve yakalamaya yönelik üç kademeli bir emniyet sistemi oluşturulmuştur. İlk kademede hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri, ikinci kademede komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri, son kademede ise jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir. Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Mehmetçik sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir."

    Hudutların güvenliğinin insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlandığını aktaran Kara, şu ifadeleri kullandı:

    "İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş, 5 bin 16 şahıs yakalanmış, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş, 542 şahıs yakalanmıştır. Son iki ayda, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahıs yakalanmış, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 40'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 74 terörist yakalanmıştır. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 29 bin 516 paket sigara, 369 kilo uyuşturucu, 467 cep telefonu ve 6 muhtelif silah ele geçirilmiştir."

    'Meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır'

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afganistan'da altı yıldır sürdürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının emniyetle işletilmesi görevinin devam ettiğini aktaran Kara, şöyle devam etti:

    "NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havaalanının işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır."

    Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde günlük hayatı destekleme faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Kara, "Rejimin Barış Pınarı bölgesi dışında yaşayan halkı cezalandırarak ülkemizi zor durumda bırakma gayretlerine rağmen Barış Pınarı bölgesi için yaptığımız sayısız katkıya yenisini eklemek adına Tel Abyad ve Resulayn'a Türkiye'den elektrik verilmesi maksadıyla yapılan çalışmalarda sona yaklaşılmıştır" bilgisini paylaştı.

    Suriye'de güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin TSK unsurlarınca engellendiğini bildiren Kara, "Bu kapsamda, son iki ayda Suriye harekat alanlarında kahraman komandolarımız tarafından DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 229 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

    'Azerbaycan ordusuna destek sağlamak amacıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 344 bin 409 metrekare alanın mayından temizlendiğini' bildiren Kara, 14-23 Temmuz arasında Ermenistan'ın tacizleri sonucunda bir Azerbaycan personelinin hayatını kaybettiğini, 2 Azerbaycan personelinin de yaralandığını, söz konusu tacizlere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiğini belirtti.

    Libya halkının huzur ve güvenliğine katkı sağlanması amacıyla bugüne kadar 3 bin 541 mayın/EYP ve patlamamış mühimmatın TSK unsurlarınca tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini kaydeden Kara, "Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir" diye konuştu.

    Yunanistan'ın tüm olumlu ve yapıcı çabalara rağmen provokasyona, hukuk dışı ve saldırgan söylemlerine devam ettiğine dikkati çeken Kara, "Türkiye, başından beri sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerine dayalı diyalog ve görüşmeler yoluyla barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanadır ve bu tutumunu kararlılıkla da sürdürmektedir. Ege ve Akdeniz’in barış denizi olması ve tarafların refahına katkı sağlamaları için bir taraftan istişari görüşmeleri yaparken diğer taraftan NATO’da ayrıştırma usulleri görüşmeleri yapmamızın yanı sıra daha önce ikisi Atina’da biri Ankara’da olmak üzere güven artırıcı önlemler çerçevesinde yapılan üç toplantının ardından dördüncü toplantının da Ankara'da yapılması davetimizi yineliyoruz" dedi.

    Kara, TSK'nın dünyanın 16 farklı bölgesinde 6 bine yakın personelle barış ve istikrarın sağlanmasında görev aldığını, gelecek dönemde de harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetleriyle bölgesel ve küresel barışın desteklenmesine devam edileceğini kaydetti.

    FETÖ ile ilgili olarak MSB'nin tüm birimleriyle belirlenen kriterler çerçevesinde yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Kara, şunları söyledi:

    "15 Temmuz 2016'dan itibaren 23 bin 427 personel ihraç edilmiş, 1869 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-28 Temmuz tarihleri arasında 2 bin 713 personel kamu görevinden çıkarılmış, 501 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 112 personel göreve iade edilmiş, 13 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir."

    Öte yandan, Afganistan'daki havalimanının işletilmeye devam edilmesine yönelik nihai kararın verilip verilmediği yönündeki soruya güvenlik kaynakları, TSK'nın 20 yıldır Afganistan'da olduğunu, 6 yıldır da Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunu yerine getirdiğini vurguladı.

    Türkiye'nin NATO çekildikten sonra gerekli şartların sağlanması durumunda havalimanının işletilmesine devam edilmesine yönelik niyet beyanında bulunduğunu hatırlatan kaynaklar, şunları söyledi:

    "Bu yöndeki teknik çalışmalarımız hem ABD hem de katkı sağlaması muhtemel diğer ülkelerle devam ediyor. Biz bütün şartlar gerçekleştirilmeden herhangi bir ilerleme sağlanmış saymadığımız için bütün konular nihayete ermeden herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok, görüşmeler devam ediyor."

    'Görüntüler sınırlarımıza ait değil

    Hudutlardan kaçak geçişlerin arttığı, hudut birliklerinin rotaları bilmelerine rağmen bilinçli olarak müdahale etmediği iddialarının sorulduğu kaynaklar, "Hudut konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil" ifadelerini kullandı.

    TSK'nın "hudut namustur" anlayışı ile hareket ettiğini vurgulayan kaynaklar, "Asker görüyor ama müdahale etmiyor gibi bir durum asla söz konusu değil. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bununla ilgili bilgi/belge varsa bize getirilirse gereken işlemi yaparız. Tespitlerimiz özellikle İran sınırından geçtiğimiz yıllara nazaran bir artışa işaret etmiyor ancak olası artışa karşı gerekli tedbirler alındı, alınmaya devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yasa dışı geçişle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" dedi.

    Yüksek Askeri Şura’nın (YAŞ) ne zaman toplanacağına yönelik soru üzerine kaynaklar, Ağustos’un ilk haftasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında şuranın toplanmasının beklendiği yanıtını verdi.

    Tel Rıfat'a yönelik son dönemdeki söylemler hatırlatılarak ne yapılacağına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Buradan gelen saldırılara biz gerekli karşılıkları veriyoruz ve Rusya nezdinde de buranın boşaltılması ve güvenli hale getirilmesi için gerekli girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

    Kaynaklar, "ABD'nin Suriye kuzeyindeki varlıklarını artırdığına yönelik” iddiaların hatırlatılması üzerine, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Varlığını artırdığına dair şu an için bir tespitimiz yok" diye konuştu.

    Dedeağaç'taki ABD unsurları hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan kaynaklar, "ABD, Avrupa savunmasına destek olmak üzere ülkesindeki birlikleri Avrupa kıtasına 9 aylık rotasyona gönderiyor. Değişik dönemlerde eğitimlerini alıp gidiyorlar. Bunlar eğitim ve lojistik nakliyatın denendiği tatbikatlar. Bunları yakından takip ediyoruz. Yapılan faaliyet de bu kapsamdadır" diye konuştu.

    Kaynaklar, Dynamic Front 2021 Tatbikatı İkinci Safhasının ABD Avrupa Kara Komutanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye, ABD ve İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katılımı ile 5-20 Eylül 2021 arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacağını da kaydetti.

    Etiketler:
    Afganistan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Bakanlığı
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