Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK üyesi Cimşit Demir, Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist Demir'in 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, Tendürek Dağı kırsalından Irak'ın kuzeyine geçtiği belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Kandil'de örgüt adına faaliyet yürüten teröristin, 2014'te Suriye'ye geçerek bir yıl süreyle PYD/YPG, son olarak da Kandil'de PKK/KCK bünyesinde yer aldığı tespit edildi.

Irak’tan Avrupa'ya geçiş yapacağı belirlenen terörist Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü operasyonla Türkiye’ye getirildi.