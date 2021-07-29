Kayıt
15:43 29 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Prof. Dr. Sema Kultufan Turan

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Turan uyardı: Aşılanmamış grup akciğer enfeksiyonuyla karşımıza geliyor

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (185)
    0 22
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1d/1045087617_0:33:3072:1761_1200x675_80_0_0_9570a5bd74b4220e9acb2157a139aa65.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107291045087731-bilim-kurulu-uyesi-prof-dr-turan-uyardi-asilanmamis-grup-akciger-enfeksiyonuyla-karsimiza-geliyor/

    Prof. Dr. Turan, “Son zamanlarda gelen hastaların çoğunlukla aşısız olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok fazla üzüyor. Aslında elimizde aşı gibi ağır hastalıktan koruyacak bir silah varken onu kullanmamış olmanın yoğun bakımda oluşturduğu yansıma gerçekten içler acısı. Aşılanmamış grup çok büyük akciğer enfeksiyonuyla karşımıza geliyor” dedi.

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, son zamanlarda artan vaka sayısının ve buna bağlı olarak da aynı şekilde artış gösteren ağır hasta sayısının yoğun bakımlara da yansıdığını söyledi.

    İhlas Haber Ajansı’nda (İHA) yer alan habere göre, Prof. Dr. Turan, aşılamanın öneminin yoğun bakımlarda direkt hissedildiğini vurgulayarak, şu an yoğun bakımlarda yer alan hastaların çok büyük bir oranının aşısını olmamış kişilerden oluştuğunu belirtti.

    Aşılamanın pandemi zincirini kıracak en büyük silah olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, aşı olmayan genç hastaların da yoğun bakımlarda görüldüğünü ve çok yoğun akciğer enfeksiyonu gözlemlendiğini söyledi.

    Turan, ayrıca şu an tüm dünyada görüldüğü gibi Türkiye’de de Delta varyantının aktif bir şekilde görüldüğünü ve bulaş oranı diğer varyantlara göre daha yüksek olduğu için bir an önce aşı olmayan vatandaşların aşılarını olması gerektiğini ve kişisel önlemlerin de aynı şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

    'Pandemiden kurtuluş yolu aşılama'

    Aşılamanın pandemide çok önemli bir kurtuluş yolu olduğunun altını çizen Prof. Dr. Turan, şunları söyledi:

    “Pandemi sırasında elimizdeki en önemli silahın aşı olduğunu vurgulamıştık ve vurgulamaya da devam ediyoruz. Çünkü ağır hasta sayısını ya da hastaneye yatış oranlarını aşılamadaki başarı belirliyor. Biz de son zamanlarda gelen hastaların çoğunlukla aşısız olduğunu görüyoruz bu da bizi çok fazla üzüyor. Aslında elimizde aşı gibi ağır hastalıktan koruyacak bir silah varken onu kullanmamış olmanın yoğun bakımda oluşturduğu yansıma gerçekten içler acısı. Çok daha genç hastalar, aşılanmamış grup çok büyük akciğer enfeksiyonuyla karşımıza geliyor. Şu an en büyük sıkıntımız, aşılanmamış grubun yoğun bakım ihtiyacının olması ve devam etmesi. Örneğin aşılanmamış bir birey gidip bu hastalığa yakalandıysa bize söylediği, ‘Çok pişmanım şu hale gelmekten dolayı, keşke aşılansaydım’ şeklinde hava açlığı içerisinde yaşamanın sıkıntısını fark ediyorlar. Bu çok önemli, büyük bir çoğunluğu aşısız grup oluşturuyor. İkinci bir grup ise iki doz Sinovac aşısı olmuş ama üzerinden fazla vakit geçmiş hastalar. Burada biz aslında Bilim Kurulunda 6 ay gibi bir süreden bahsetmiştik. 3 ila 6 ay geçmiş bireylerde özellikle bir hatırlatma dozunun yapılmasının gerekliliği söz konusu. Halkımızın bu konuda ilgisinin devam etmesi lazım. ‘İki doz aşı oldum, artık gerek yok’ gibi bir mantık yok. Çünkü hala aşılanmaya ihtiyacımız var."

    'Vaka sayıları 2-3 haftaya kadar daha da artacak gibi görünüyor'

    Son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artışın yoğun bakımlarda da hissedilmeye başladığını vurgulayan Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, şöyle devam etti:

    “Her zaman, diğer yaşadığımız üç pikte de önce vaka sayıları artar. Daha sonra da hasta sayıları, hastane başvuruları artar. En son da yoğun bakıma ihtiyacı olan insanların sayısı artar. Şu anda aslında ona benzer bir görüntü içerisinde yaşıyoruz. Çünkü giderek başvuran hasta sayısı artıyor. Yoğun bakıma ihtiyacı olan hasta sayısı da 2-3 hafta içerisinde artacak gibi görünüyor. Bu da bizi endişelendiriyor. O nedenle de bizim önlemleri bir anda böyle bırakmamızın doğru olmadığını vurgulamak isterim. Biz mesafemize, maskemize ve kapalı alanlarda mesafeli durma kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Pandemi bitmedi çünkü ve devam ediyor. Biliyoruz ki tüm halkımız bu 1 buçuk yıl boyunca çok yoruldu. Biz de sağlık çalışanları olarak çok yorulduk. Elimizde aşı gibi bir silah var, son düzlüğe çıkmak üzereyiz. Lütfen önlemlere bir süre daha dikkat edelim. Bir süre daha bu önlemlere dikkat edersek bu artışın önüne geçebiliriz. Aşılama ile birlikte bu süreci daha iyi yönetebiliriz. Bu yüzden sürekli dikkat olmamız gerektiğini vurguluyorum. Vaka sayıları 2-3 haftaya kadar daha da artacak gibi görünüyor."

    Prof. Dr. Turan, yoğun bakımlarda Delta varyantı olan hastalar da görüldüğünü ve bunların da çoğunlukla aşılanmayan kişilerden oluştuğunu vurguladı:

    “Delta varyantı olan hastalarımız da var ve sayıları giderek artıyor. Çünkü bu pandemiler boyunca, bu pikler boyunca hakim olan suş (varyant), yaygın olan suş haline geldi. Şuan dünyada Delta varyantı çok yaygın. Dolayısıyla bu ülkemize de yansıyor. Bizde de Delta varyantı olan çok sayıda hasta var. Delta varyantının farkı, aslında bulaştırıcılığının çok yüksek olması. Eğer aşısız bir bireyseniz de ağır hastalık oluşturmasıdır. O nedenle de Delta varyantına karşı da hem aşılama hem de önlem açısından dikkat etmemiz gerekir."
    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (185)
    Etiketler:
    Sema Kultufan Turan, Enfeksiyon, akciğer, Koronavirüs aşısı, delta varyantı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Öte yandan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. AFAD da Manavgat'taki yangına ilişkin, Manavgat'taki yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti açıklamasında bulundu.
    Manavgat'taki orman yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
    Karikatür
    Rus Dışişleri: ABD Irak, Libya, Afganistan ve Suriye’deki izlerini kaldırmalı
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet