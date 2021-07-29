AK Parti, 'Ruh Sağlığı Yasası' için düğmeye bastı: Diziler de gündemde

Ruh Sağlığı Yasası için düğmeye basıldı. Çalışma usul ve esasları belirlenirken psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun hastaların hayatlarını ifşa etmesi tartışması da yasanın konuları arasında.

Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan ‘Ruh Sağlığı Yasası’ için harekete geçildi.

Ruh sağlığı hizmeti veren psikiyatr, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi mesleklerin çalışma usul ve esasları ile bu hizmeti alanların hakları gibi konuları içerecek kapsamlı yasa için AK Parti’de hazırlıklar başladı.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın aktardığına göre, yasanın Ekim ayında çalışmaya başlayacak Meclis’in gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Ruh sağlığı yasası için uzun yıllardır çağrı yapılıyor. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği ile Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği temsilcilerinin aralarında olduğu çok sayıda meslek örgütü bu konuda bir çalışma yaptı. Çalışma bir teklife dönüştü ancak yasalaşmadı.

En son 2018 yılında eski MHP Milletvekili Deniz Depboylu da Meclis’e Ruh Sağlığı Kanun Teklifi sundu. Ancak bu teklif de gündeme alınmadı.

Söz konusu yasa teklifinin psikologlar, psikiyatrlar gibi farklı meslek gruplarının nasıl çalışacağını, tedavi süreçlerinde bu meslek gruplarının sınırlarını, ruh hastalarının hastaneye yatırılmasıyla ilgili süreci, bu hizmeti alanların hakları gibi konuları düzenlemesi hedefleniyor.

Çalışma usul ve esasları belirlenecek

AK Parti’de başlatılan çalışma için, “Ruh sağlığı alanında çalışan psikiyatr, psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı gibi meslek mensupları arasında görev alanı ve tedavi süreçlerindeki uygulamalar gibi birçok konuda karmaşa ve çatışma var. Bu yasa birbiriyle ilişkili de olan bu farklı mesleklerin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesini içerecek. Ayrıca bu meslek gruplarının ortak çalışma zemini, meslekler arası koordinasyon gibi konuların çalışılması gerekiyor” değerlendirmesi yapıldı.

Psikolojinin geleceğin önemli meslek alanlarından biri olduğu ve Türkiye’de bu konuda eksiklik de bulunduğuna dikkat çekiliyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye’de şu an 300 bine yakın psikolog açığı bulunuyor.

Hasta hakları da olacak

Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu’nun son aylarda çok okunan ve Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı televizyon dizilerine de dönüşen kitaplarla hastaların hayatlarını ifşa etmesinin ne kadar doğru olduğu tartışılıyor.

Yasanın konularından birini de hasta hakları oluşturacak. Bu alanda psikiyatr ve psikologlarla ilgili kurallar da getirilebilecek.